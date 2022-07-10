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10 июля 2022, 21:43 Источник: РИА Новости

Лех Валенса, фото: bworldonline.com

Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Россию необходимо "расчленить" и сократить в РФ численность населения. Об идее бывшего польского лидера пишет французская газета Le Figaro.

Лех Валенса предложил варианты, как ослабить Россию. По мнению европейского политика, в России можно изменить политический строй, "поднять восстание" 60 народов, раздробить Российскую Федерацию и сократить численность населения страны до 50 миллионов человек.

По словам Леха Валенсы, даже если "Россия проиграет Украине", у неё появится "другой Путин", поэтому для достижения безопасности в мире страну надо "расчленить".

Бывший польский лидер также заявил, что Запад заинтересован в расширении сферы своего влияния с помощью НАТО и Евросоюза. Как отметил Валенса, США и Европа "имеют на это право", поскольку реализуют свои амбиции "демократическим" путем.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что так как Западу не нужна сильная и независимая Россия, поэтому политики в США и Европе поддерживали многие годы "пятую колонну", терроризм и сепаратизм.

Финский историк Юсси Ялонен заявил, что западным странам необходимо рассмотреть возможность военного вмешательства в украинский кризис на стороне Киева.