Verkkouutiset: Финский историк Ялонен предложил Западу вступить в военный конфликт с Россией из-за Украины

Финский историк Юсси Ялонен заявил, что западным странам необходимо рассмотреть возможность военного вмешательства в украинский кризис на стороне Киева. По словам историка, получилось, что стратегия западных стран — снабжать Украину оружием и избегать военного вмешательства — потерпела неудачу.
Издание Verkkouutiset со ссылкой на Юсси Ялонена пишет, что "Украина не сможет "победить" Россию при подобном участии Запада".
Финский историк также отметил, что российские войска продолжают продвигаться и выполнять свои поставленные задачи.
Ученый уверен, что рано или поздно страны Евросоюза или НАТО должны рассмотреть возможность прямого военного вмешательства. В то же время Юсси Ялонен выразил опасения, что Россия может применить ядерное оружие.