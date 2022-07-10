Verkkouutiset: Финский историк Ялонен предложил Западу вступить в военный конфликт с Россией из-за Украины

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10 июля 2022, 21:15 Источник: РИА Новости

фото из открытых источников

Финский историк Юсси Ялонен заявил, что западным странам необходимо рассмотреть возможность военного вмешательства в украинский кризис на стороне Киева. По словам историка, получилось, что стратегия западных стран — снабжать Украину оружием и избегать военного вмешательства — потерпела неудачу.

Издание Verkkouutiset со ссылкой на Юсси Ялонена пишет, что "Украина не сможет "победить" Россию при подобном участии Запада".

Финский историк также отметил, что российские войска продолжают продвигаться и выполнять свои поставленные задачи.

Ученый уверен, что рано или поздно страны Евросоюза или НАТО должны рассмотреть возможность прямого военного вмешательства. В то же время Юсси Ялонен выразил опасения, что Россия может применить ядерное оружие.