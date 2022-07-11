Дуда заявил, что Зеленский внес в Верховную раду законопроект об особом статусе для поляков

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11 июля 2022, 15:47 Источник: ТАСС

президент Украины Владимир Зеленский, Florian Gaertner/globallook.com

Президент Польши Анджей Дуда заявил в понедельник, 11 июля, что глава Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о предоставлении польским гражданам особого статуса.

Анджей Дуда подчеркнул, что в вышеуказанном действии президента Украины можно видеть ситуацию, противоположную той, которая произошла 79 лет назад, когда от поляков "пытались любой ценой избавиться". Речь идет о геноциде, совершенном украинскими националистами против граждан Польши.

По словам польского лидера, сегодня Киев жестом президента дает символическое приглашение и демонстрирует, что жители Польши теперь на особых правах – их присутствие на территории Украины приветствуется.