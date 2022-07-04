Президент Польши Дуда заявил, что после расширения НАТО Балтика станет внутренним морем альянса

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4 июля 2022, 16:29 Источник: РИА "Новости"

президент Польши Анджей Дуда, Damian Burzykowski/Keystone Press Agency

Президент Польши Анджей Дуда на заседании Совета национальной безопасности республики в понедельник, 4 июля, заявил что Балтийское море станет внутренним морем Североатлантического альянса.

Анджей Дуда подчеркнул, что согласие стран-членов НАТО на принятие новых членов является важным решением. По словам политика, Балтийское море в настоящий момент становится внутренним бассейном Североатлантического альянса, а граница РФ с организацией протянется на 1 400 километров, что якобы не слишком хорошая новость для российских властей.

Напомним, ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко подчеркнул, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО регион Балтийского моря может стать ареной военного соперничества. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в свою очередь отметил, что РФ не отдаст пространство Балтийского, Баренцева морей и Арктики "охотникам до чужого добра", а также заявил, что страны альянса могут об этом "даже не мечтать".