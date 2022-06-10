Лавров посоветовал польскому президенту Дуде, сравнившему Путина с Гитлером, заняться изучением истории своей страны

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10 июня 2022, 14:06 Источник: ТАСС

Президент Польши Анджей Дуда, Leszek Szymański/globallook.com

Глава российского МИД Сергей Лавров рекомендовал польскому президенту Анджею Дуде заняться изучением истории своей страны в ответ на его сравнение президента России Владимира Путина с Гитлером. Свой совет Лавров озвучил в беседе с журналистами в пятницу.

Отвечая на просьбу журналистов оценить высказывание Дуды, глава российского внешнеполитического ведомства сказал, что в последнее время затрудняется комментировать слова многих европейских и украинских политиков.

«Польша и те ее руководители, которые допускают подобные сентенции, наверное, им лучше посоветовать заниматься изучением своей собственной истории и тех событий, которые лежат в основе польской истории», - сказал Лавров.

Ранее политолог Игорь Шишкин сравнил союз Зеленского и Дуды с соглашением Петлюры и Пилсудского.