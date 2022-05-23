Политолог Шишкин сравнил соглашения Зеленского и Дуды с союзом Петлюры и Пилсудского

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23 мая 2022, 23:08 Источник: "Свободная пресса"

Президенты Анджей Дуда и Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Сегодняшних лидеров Украины и Польши объединяет одно — противостояние Москве. И в этом смысле союз президентов Зеленского и Дуды напоминает соглашение Петлюры и Пилсудского. Такой точкой зрения поделился в беседе со «Свободной прессой» российский историк и политолог Игорь Шишкин.

Так он прокомментировал стремление двух государств к единению, которое продемонстрировали оба президента во время воскресного визита Анджея Дуды в Киев.

По словам Шишкина, режим Зеленского готов пойти «с кем угодно и на какие угодно уступки, лишь бы обеспечить свою власть в Киеве». Прямая аналогия этого уже была в истории.

«Украинские сепаратисты пошли на союз с поляками. Я говорю про Петлюру и Пилсудского. При этом, Петлюра за такой союз заплатил Пилсудскому Галицией. Объединило их одно — противостояние Москве. Для украинских сепаратистов главным было отделиться от Москвы, и они были готовы заплатить за это чем угодно», - сказал Шишкин.

При этом, по словам историка, у Польши в этом союзе свой интерес: она «желает поглотить Украину».