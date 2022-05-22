Зеленский объявил, что в Раду будет внесен законопроект об особом статусе граждан Польши на Украине

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22 мая 2022, 14:38 Источник: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Владимир Зеленский в воскресенье объявил, что в украинский парламент будет внесен законопроект об особом статусе граждан Польши на Украине. Эту информацию написала депутат Верховной Рады Украины Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

Украинский парламентарий раскрыла, что Владимир Зеленский, "президент Украины, анонсировал внесение в парламенте в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине".

Сегодня в Киев с визитом находится президент Польши Анджей Дуда. Утром сообщалось, что он выступит с посланием в Верховной Раде.