Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев и выступит в Верховной Раде Украины

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22 мая 2022, 09:36 Источник: Лента.ру

Анджей Дуда, фото: Jakob Ratz/Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев и в воскресенье, 22 мая, выступит в Верховной Раде Украины. Пресс-служба польского президента сообщила, что в рамках визита на Украину Дуда выступит с посланием в Верховной Раде.

Президент Польши станет первым главой иностранного государства, который выступит в украинской Раде с начала специальной военной операции России.

В мае ранее на Украину приезжала супруга президента США Джо Байдена Джилл Байден. Первая леди США тайно посетила город Ужгород на западе Украина, где встретилась с супругой президента Украины Еленой Зеленской.