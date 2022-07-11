RT: в ЕП назвали недопустимым решение о запретите деятельность компартии на Украине

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11 июля 2022, 10:31 Источник: Russia Today

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, MFA Russia/ globallookpress.com

Евродепутат Костас Пападакис в своём обращении к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю назвал недопустимым и провокационным запрет деятельности Коммунистической партии Украины, который был вынесен украинским судом. Об этом сообщает RT со ссылкой на официальный документ.



«Это провокационное постановление следует за решением объявить партию вне закона, принятым в декабре 2015 года на основании актов, запрещающих использование международной коммунистической символики, а также относящих коммунистическую идеологию и деятельность к разряду уголовно наказуемых», — отметил Пападакис.



Он также добавил, что власти бездействуют, когда на коммунистов и других активистов происходят нападки со стороны фашистских сил.



Депутат напомнил о запрете многочисленных оппозиционных партий, который Украина оправдывает чрезвычайным положением в стране.



Пападакис заявил, что Евросоюз причастен к подобной политике Киева, так как именно он принял «официальную антикоммунистическую позицию».