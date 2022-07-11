Трасс заявила, что в случае избрания премьером Британии намерена «сразу взяться за дело» для обеспечения «проигрыша» РФ на Украине

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11 июля 2022, 10:09

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, I-Images / globallookpress.com

Руководитель МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае избрания премьер-министром Соединенного Королевства намерена «сразу взяться за дело» для обеспечения «проигрыша» Российской Федерации на Украине.

Трасс написала статью для издания Telegraph. По словам политика, на посту главы правительства она собирается «сразу взяться за дело», чтобы восстановить британскую экономику и обеспечить «проигрыш» Москвы на Украине.

Также Лиза Трасс пообещала снижать налоги.

Ранее в понедельник сообщалось, что Трасс выдвинула свою кандидатуру на должность лидера правящей Консервативной партии Великобритании и премьера страны.