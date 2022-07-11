Глава МИД Великобритании Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра страны

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11 июля 2022, 08:46

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, IMAGO/Chris Emil Janssen / globallookpress.com

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на должность премьер-министра Соединенного Королевства. Об этом информирует ТАСС.

«Глава британского МИД Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост главы правящей Консервативной партии страны и ее правительства», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось накануне, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова высказала точку зрения, согласно которой отъезд Трасс накануне заседания G20 является «глубинным бойкотом» делегации Москвы.