Захарова назвала «глубинным бойкотом» делегации России отъезд главы МИД Великобритании Лиз Трасс накануне заседания G20

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10 июля 2022, 18:36

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, Martyn Wheatley / globallookpress.com

Спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала «глубинным бойкотом» делегации Москвы отъезд руководителя дипломатического ведомства Великобритании Лиз Трасс накануне заседания G20. Об этом информирует ТАСС.

«Отъезд главы МИД Великобритании Лиз Трасс накануне заседания G20 является "глубинным бойкотом" российской делегации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее в воскресенье, председатель Госдумы Вячеслав Володин озвучил мнение, согласно которому британский политик Борис Джонсон «во многом замешан в том, что наносятся удары по мирным территориям РФ».