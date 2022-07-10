Володин: Джонсон во многом замешан в том, что наносятся удары по мирным территориям России, его должен ожидать суд

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10 июля 2022, 17:53 Источник: URA.RU

В. Володин, фото: http://duma.gov.ru/

Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен нести ответственность за приказы обстреливать территории Российской Федерации. Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что именно британский премьер, который сейчас исполняет обязанности, настаивал на бомбежке мирных российских населенных пунктов.

"Нельзя быть клоуном, занимая такую должность", - сказал Володин в интервью для передачи "Москва. Кремль. Путин". "На наш взгляд, Джонсон во многом замешан в том, что наносятся удары по мирным территориям Российской Федерации", - цитирует спикера Госдумы URA.RU.

По словам Володина, "именно он был тем человеком, который настаивал на том, чтобы бомбили именно мирные города". "Его должен ожидать суд", — подчеркнул Володин и добавил, что считает правильным, чтобы этот вопрос не снимался с контроля, а сам Джонсон готовился давать показания.

Володин заявил, что Джонсон, один из апологетов развития ситуации через военные действия, он не сторонник мира.