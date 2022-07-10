НОК Украины считает недопустимым участие уроженца Одессы, чемпиона Олимпиады-1992 Виктора Петренко в ледовых шоу Татьяны Навки

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10 июля 2022, 16:59

Виктор Петренко, фото из открытых источников

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины считает недопустимым участие уроженца Одессы, чемпиона Олимпийских игр 1992 года по фигурному катанию Виктора Петренко в ледовых шоу Татьяны Навки.

Вице-президент Федерации фигурного катания Украины Петренко участвует в постановке олимпийской чемпионки Татьяны Навки "Аленький Цветочек", фигурист выступает в роли отца Настеньки – главной героини спектакля в исполнении олимпийской чемпионки Камилы Валиевой. Спектакль на льду с участием Петренко показали в Сочи.

53-летний Виктор Петренко в настоящее время проживает в США. НОК Украины выступил с заявлением, в котором осудил поступок Виктора Петренко.

"НОК Украины решительно осуждает и считает недопустимым поступок Виктора Петренко, который на днях принимал участие в ледовых шоу в Сочи. Такое поведение, такой поступок недопустимы для олимпийского сообщества Украины", – говорится в заявлении украинского ОК.

Виктор Петренко становился победителем Олимпийских игр 1992 года в Альбервиле.