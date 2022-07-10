Марин Ле Пен: санкции Евросоюза против России оказались совершенно неэффективными

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10 июля 2022, 15:30

Французский политик Марин Ле Пен, IMAGO/Alexis Sciard / globallookpress.com

Ограничительные меры, введенные Европейским союзом в отношении Москвы, оказались совершенно неэффективными. На это, как передает РИА Новости, указала французский политический деятель Марин Ле Пен.

«Лидер фракции партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что санкции ЕС против России оказались совершенно неэффективными: они больше санкционировали французов, чем Россию», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в воскресенье, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что президент РФ Владимир Путин предупредил гуманитарную катастрофу, начав специальную операцию на Украине.