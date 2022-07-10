Спикер Госдумы Володин: Путин предупредил гуманитарную катастрофу, начав спецоперацию на Украине

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10 июля 2022, 15:10

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент России Владимир Путин предупредил гуманитарную катастрофу, начав специальную операцию на украинской территории. На это, как информирует ТАСС, указал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Володин заявил, что Путин предупредил гуманитарную катастрофу, начав спецоперацию», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

По словам спикера нижней палаты парламента, глава государства «сделал все для того, чтобы обеспечить безопасность» РФ и защитить население республик Донбасса.

Ранее сегодня сообщалось, что Вячеслав Володин озвучил мнение, согласно которому мир мог встать «перед порогом начала большой войны», если бы ни решение Владимира Путина о проведении спецоперации.