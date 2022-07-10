Володин: если бы ни решение Путина о спецоперации на Украине, мир мог встать «перед порогом начала большой войны»

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10 июля 2022, 14:42

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Если бы ни решение российского президента Владимира Путина о специальной операции на украинской территории, мир мог встать «перед порогом начала большой войны». Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам политического деятеля, Путин «сделал все для того, чтобы обеспечить безопасность нашей страны».

«Если бы ни его решение о начале специальной военной операции, <...> мир фактически мог встать перед пропастью, перед порогом начала большой войны», — процитирован Володин в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в воскресенье, глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что свыше 60% жителей региона хотели бы видеть его отдельным субъектом в составе РФ.