Глава ВГА Запорожской области Балицкий: свыше 60% жителей региона хотели бы видеть его отдельным субъектом в составе России

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10 июля 2022, 14:23

Флаг России, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Свыше 60% жителей Запорожской области хотели бы видеть ее отдельным субъектом в составе России. Такую цифру назвал Евгений Балицкий, руководитель региональной военно-гражданской администрации.

«Больше 60% жителей Запорожской области хотели бы себя видеть отдельным субъектом в составе Российской Федерации», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Балицкого.

По словам главы ВГА, «мы хотим пойти крымским сценарием».

Как сообщалось ранее сегодня, издание Corriere della Sera указало на то, что ФРГ тормозит выделение пакета помощи Украине в 9 млрд евро, решение о котором приняли на июньском саммите Евросоюза.