Corriere della Sera: Германия тормозит выделение пакета помощи Украине в 9 млрд евро, решение о котором приняли на саммите ЕС

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10 июля 2022, 14:03

Министр финансов Германии Кристиан Линднер, Andreas Gora / globallookpress.com

Берлин тормозит выделение пакета помощи киевской стороне в 9 млрд евро, решение о котором приняли на саммите Европейского союза. На это, как передает ТАСС, указало итальянское издание Corriere della Sera.

«Германия тормозит выделение пакета помощи Украине в размере 9 млрд евро, решение о котором было принято на саммите ЕС в конце июня. Как пишет газета Corriere della Sera, министр финансов Германии Кристиан Линднер не одобряет намерение Еврокомиссии финансировать помощь Украине за счет общего европейского долга, как это уже было во время пандемии», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее в воскресенье сообщалось, что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказал точку зрения, согласно которой он не допустил бы конфликта на Украине в случае своего переизбрания на пост главы Белого дома в 2020 году.