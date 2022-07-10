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Президент США Байден назвал свой визит в Саудовскую Аравию важным для противостояния с Россией и Китаем

, 07:31

Президент США Байден назвал свой визит в Саудовскую Аравию важным для противостояния с Россией и Китаем
Президент США Джо Байден, Yuri Gripas / globallookpress.com

Американский лидер Джо Байден назвал свой визит в Саудовскую Аравию важным для противостояния с Российской Федерацией и Китаем. Об этом информирует ТАСС.

«Байден назвал свой визит в Саудовскую Аравию важным для противостояния с Москвой и Пекином. Ближневосточное турне президента США пройдет с 13 по 16 июля», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, политический деятель Дональд Трамп высказал точку зрения, согласно которой он не допустил бы конфликта на Украине в случае переизбрания на должность главы Соединенных Штатов в 2020 году.

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