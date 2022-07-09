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Депутат ГД Слуцкий: референдумы о присоединении к России на освобожденных территориях Украины лучше проводить одновременно

, 18:31

Депутат ГД Слуцкий: референдумы о присоединении к России на освобожденных территориях Украины лучше проводить одновременно
Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий, Russian State Duma / globallookpress.com

Референдумы о присоединении к Российской Федерации на освобожденных территориях Украины лучше проводить одновременно. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, озвучил отечественный парламентарий, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Референдумы о вхождении в состав РФ на освобожденных территориях лучше проводить одновременно, считает Слуцкий», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, заместитель главы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев указал, что цели спецоперации Москвы на Украине будут достигнуты.

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