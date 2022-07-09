Захарова: Блинкен сочиняет небылицы об изоляции Лаврова на встрече глав МИД G20, чтобы оправдывать собственный провал

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9 июля 2022, 14:13

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен сочиняет небылицы об изоляции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на встрече руководителей МИД «Большой двадцатки», чтобы оправдывать свой провал. Соответствующую точку зрения высказала официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

Она прокомментировала утверждение главы Госдепа США, согласно которому Москва оказалась в изоляции на G20, а Лавров покинул мероприятие досрочно.

«Это Вы, господин Блинкен, загнали себя в самоизоляцию, манкировав ряд мероприятий форума, где большинство о Вас и не вспомнило. А теперь, чтобы оправдывать собственный провал, сочиняете небылицы», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале Захаровой.

Как сообщалось ранее сегодня, гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отметил, что не собирается обсуждать что-либо с администратором НАСА Биллом Нельсоном, пока не будут сняты санкции против предприятий отечественной госкорпорации.