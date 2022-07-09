Рогозин заявил, что не собирается обсуждать что-либо с главой НАСА Нельсоном, пока с предприятий «Роскосмоса» не снимут санкции

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9 июля 2022, 12:00

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Roscosmos / globallookpress.com

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сделал заявление о том, что он не собирается обсуждать что-либо с администратором НАСА Биллом Нельсоном, пока не будут сняты ограничительные меры, введенные в отношении предприятий отечественной госкорпорации. Об этом информирует Telegram-канал РИА Новости.

«Рогозин заявил, что не намерен обсуждать что-либо с главой НАСА Нельсоном, пока с предприятий “Роскосмоса” не снимут санкции», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Ранее на текущей неделе Дмитрий Рогозин отметил, что зарубежные рестрикции оказали «ноль влияния» на российское ракетостроение, боевые ракетные комплексы и топливо.