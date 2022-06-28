Рогозин: НАТО передает военным Украины спутниковые снимки, полученные от частных западных компаний

Аргументы Недели → Политика 13+

28 июня 2022, 13:52 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Roscosmos / globallookpress.com

Североатлантический альянс передает военным Украины спутниковые снимки, полученные от частных западных компаний. На это, как информирует РИА Новости, указал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Рогозин заявил РИА Новости, что НАТО передает украинским военным спутниковые снимки, полученные от частных западных компаний», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале агентства.

По словам главы «Роскосмоса», среди спутниковых операторов, чьи изображения получают киевские силы, сотрудничающая с Пентагоном Maxar.

Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российское министерство обороны продолжает работу над планами по усилению западных границ страны на фоне новых опасностей, генерируемых НАТО.