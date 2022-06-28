Песков: Минобороны продолжает работу над планами по усилению западных границ России на фоне новых опасностей, генерируемых НАТО

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28 июня 2022, 13:22

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Министерство обороны России продолжает работу над планами по усилению западных границ страны на фоне новых опасностей, генерируемых Североатлантическим альянсом. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Минобороны продолжает работу над планами по усилению западных рубежей РФ на фоне новых опасностей, которые генерируются действиями НАТО», — приведено высказывание Пескова в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

По словам спикера Кремля, продвижение альянса к российским границам идет два десятилетия и продолжается.

Как сообщалось ранее сегодня, Дмитрий Песков отметил, что бои на Украине могут завершиться «до конца суток», если Киев отдаст приказ националистам сложить оружие и выполнит условия Москвы.