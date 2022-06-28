Песков: бои на Украине могут прекратиться «до конца суток», если Киев прикажет националистам сложить оружие и выполнит условия РФ

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28 июня 2022, 13:05

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Бои на Украине могут завершиться «до конца суток», если киевская сторона отдаст приказ националистам сложить оружие и выполнит условия Российской Федерации. На это, как информирует Telegram-канал «RT на русском», указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Боевые действия на Украине могут прекратиться “до конца суток”, если Киев прикажет националистам сложить оружие и выполнит условия Москвы — Песков», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на территории соседнего государства. Ранее во вторник министерство обороны РФ сообщило, что иностранные наемники открыли огонь на поражение по разведывательной группе 28-й бригады украинской армии.