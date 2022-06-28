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МО РФ: иностранные наемники открыли огонь на поражение по разведгруппе 28-й бригады армии Украины, четверо военных уничтожены

, 11:32

МО РФ: иностранные наемники открыли огонь на поражение по разведгруппе 28-й бригады армии Украины, четверо военных уничтожены
Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Иностранные наемники открыли огонь на поражение по разведывательной группе 28-й бригады Вооруженных сил Украины, четверо военнослужащих были уничтожены. Об этом, как передает ТАСС, заявило министерство обороны Российской Федерации.

«Иностранные наемники открыли огонь на поражение по разведывательной группе 28-й механизированной бригады ВСУ, четверо убиты», — приведены сведения от Минобороны в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что артиллерия РФ наносит удары по украинским войскам под расположенным на территории Донбасса городом Лисичанском.

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