РИА Новости: российская артиллерия наносит удары по войскам Украины под Лисичанском

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28 июня 2022, 11:10 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Российская артиллерия, MOD Russia / globallookpress.com

Российская артиллерия наносит удары по войскам Украины под расположенным на территории Донбасса городом Лисичанском. Об этом информирует РИА Новости.

«Российская артиллерия наносит удары по украинским войскам под Лисичанском - единственным городом ЛНР, который остается под контролем Киева», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале агентства.

По словам отечественных военных, в первую очередь уничтожаются поставленные киевской стороне американские гаубицы М777.

Как сообщалось ранее во вторник, в японском министерстве экономики допустили, что события вокруг Украины могут стать историческим поворотным моментом для мирового экономического порядка.