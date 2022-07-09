Financial Times сообщает, что союзники Джонсона намерены помешать экс-главе Минфина Сунаку стать его преемником

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9 июля 2022, 07:10 Источник: РИА "Новости"

Риши Сунак, Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

Союзники Бориса Джонсона, который в четверг объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии, намерены помешать стать его преемником экс-министру финансов Риши Сунаку.

В пятницу Риши Сунак сообщил о выдвижении на должность нового лидера Консервативной партии, а также премьер-министра Великобритании, однако сайт его предвыборной кампании был зарегистрирован за день до объявления об отставке Бориса Джонсона.

Как сообщает издание Financial Times, один из министров, поддерживающих Джонсона, заявил, что его союзники попытаются добиться того, чтобы Сунак не был избран лидером Консервативной партии.