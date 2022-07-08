Бывший глава МИД Британии Хант может объявить о выдвижении своей кандидатуры на место Джонсона в партии

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8 июля 2022, 15:27 Источник: РИА Новости

Джереми Хант, фото из открытых источников

Бывший глава МИД Великобритании Джереми Хант может в ближайшие дни объявить о выдвижении своей кандидатуры в лидеры правящей Консервативной партии Великобритании.

С этого поста уходит Борис Джонсон. Британский премьер и лидер консерваторов объявил об этом 7 июля.

Телеканал Sky News со ссылкой на источник близкий к Ханту передает, что политик "практически уверен" в своем выдвижении, поскольку его поддержка внутри партии растет.

Борис Джонсон заявил, что будет выполнять обязанности до назначения нового премьера.

Многие британские политики призывают Джонсона немедленно покинуть пост, чтобы его место занял новый руководитель, не дожидаясь партийного съезда осенью.