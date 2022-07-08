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Российские военные с начала спецоперации уничтожили 3 964 украинских танка

, 13:23 Источник: РИА "Новости"

Российские военные с начала спецоперации уничтожили 3 964 украинских танка
Минобороны РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

В Министерстве обороны РФ днем в пятницу, 8 июля, заявили, что с начала проведения специальной операции российские военные уничтожили почти четыре тысячи танков и другой бронетехники ВСУ.

В МО РФ уточнили, что ВС РФ ликвидировали 237 украинских самолетов, 137 вертолетов, 1 488 беспилотников, 353 ЗРК.

Кроме того, российские войска с начала спецоперации уничтожили 3 964 украинских танка и других боевых бронированных машин, 3 112 орудий полевой артиллерии и минометов, 730 боевых машин РСЗО, а также 4 076 единиц специальной военной автотехники ВСУ.

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