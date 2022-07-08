Офицер НМ ЛНР Марочко: большинство мобилизованных в армию Украины не умеют обращаться с оружием

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8 июля 2022, 12:26 Источник: ТАСС, ВЗГЛЯД

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Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что подавляющее большинство мобилизованных в Вооруженных сил Украины в Донбассе вообще не имеют навыков обращения с оружием.

По словам Марочко, эта цифра колеблется от 60 до 80 процентов. Он также отметил, что подразделения украинской армии комплектуются по-разному.

Марочко рассказал, что более боеспособные части пытаются укомплектовать бывшими так называемыми ветеранами АТО (антитеррористической операции в Донбассе), теми, кто уже участвовал в геноциде народа Донбасса в 2014 году.

"Так называемое пушечное мясо набирают для укомплектованности, чтобы сказать, что части боеготовы", - поделился он.

Укомплектованность должна быть на 100 процентов личным составом.

По данным Марочко, сейчас в Донбассе нет украинских соединений и воинских частей, которые полностью боеготовы, поскольку во всех есть огромный некомплект как личного состава, так и техники, - передает ТАСС.

На днях стало известно, что в Закарпатье сотрудники военкомата предприняли попытку мобилизовать в ряды ВСУ женщин, но украинки выступили против попытки принудительной мобилизации. На помощь военкомам пытались прийти полицейские.

Во вторник на этой неделе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный потребовал от всех военнообязанных украинских граждан встать на воинский учет по месту жительства. Он заявил, что те, кто планируют выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в территориальных центрах комплектования.