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Аргументы Недели Политика 13+

Полиция Японии сообщила, что сразу после покушения экс-премьер Синдзо Абэ откликался на речь

, 07:59 Источник: NHK

Полиция Японии сообщила, что сразу после покушения экс-премьер Синдзо Абэ откликался на речь
бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, Yoshio Tsunoda/AFLO

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после совершенного на него покушения сначала был в сознании и откликался на речь окружающих. Об этом сообщили в пятницу, 8 июля, сотрудники полиции.

Согласно последней информации правоохранителей, в процессе транспортировки в клинику состояние Синдзо Абэ стало критическим. Сообщается, что у него произошла остановка сердца. В настоящий момент политик находится в больнице Университета префектуры Нара.

Напомним, ранее сегодня на бывшего премьер-министра Японии было совершено покушение. Нападавший произвел два выстрела. Синдзо Абэ получил ранение в грудь с левой стороны.

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