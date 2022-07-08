Полиция Японии сообщила, что сразу после покушения экс-премьер Синдзо Абэ откликался на речь

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8 июля 2022, 07:59 Источник: NHK

бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, Yoshio Tsunoda/AFLO

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после совершенного на него покушения сначала был в сознании и откликался на речь окружающих. Об этом сообщили в пятницу, 8 июля, сотрудники полиции.

Согласно последней информации правоохранителей, в процессе транспортировки в клинику состояние Синдзо Абэ стало критическим. Сообщается, что у него произошла остановка сердца. В настоящий момент политик находится в больнице Университета префектуры Нара.

Напомним, ранее сегодня на бывшего премьер-министра Японии было совершено покушение. Нападавший произвел два выстрела. Синдзо Абэ получил ранение в грудь с левой стороны.