Экс-премьер Японии Абэ госпитализирован без сознания после нападения

На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время его выступления в городе Нара было совершено нападение. Неизвестный выстрелил в политика, после чего тот был госпитализирован без сознания.
Нападение на Синдзо Абэ было совершено в пятницу около 11.30 по местному времени (05.30 по Москве). Известно, что произведены были два выстрела, предположительно, из дробовика, после которых экс-премьер Японии упал. Журналисты утверждают, что злоумышленник стрелял сзади. Вероятно, пуля попала в район груди.
Сообщается, что пострадавшему потребовался массаж сердца.
Полиция задержала на месте происшествия 40-летнего Тэцуя Ямагами. Он не оказывал сопротивления.