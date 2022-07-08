Экс-премьер Японии Абэ госпитализирован без сознания после нападения

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8 июля 2022, 07:10 Источник: Kyodo

бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, POOL/Keystone Press Agency

На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время его выступления в городе Нара было совершено нападение. Неизвестный выстрелил в политика, после чего тот был госпитализирован без сознания.

Нападение на Синдзо Абэ было совершено в пятницу около 11.30 по местному времени (05.30 по Москве). Известно, что произведены были два выстрела, предположительно, из дробовика, после которых экс-премьер Японии упал. Журналисты утверждают, что злоумышленник стрелял сзади. Вероятно, пуля попала в район груди.

Сообщается, что пострадавшему потребовался массаж сердца.

Полиция задержала на месте происшествия 40-летнего Тэцуя Ямагами. Он не оказывал сопротивления.