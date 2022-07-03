Три человека погибли в результате стрельбы в Техасе

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3 июля 2022, 10:31 Источник: NBCDFW

машина полиции, https://unsplash.com/photos/y5LaV9IEC_g

В городе Халтом-Сити, который расположен в американском штате Техас, произошла стрельба. Согласно последней информации сотрудников полиции, в результате случившегося погибли три человека.

По данным правоохранительных органов, одним из погибших является нападавший. Предполагается, что после атаки он добровольно ушел из жизни. Информации о мотивах человека, который открыл стрельбу в Техасе, к настоящему моменту не поступало.

Известно, что после случившегося в больницу с ранениями были доставлены три сотрудника полиции Халтом-Сити.