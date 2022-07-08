Лавров прибыл на встречу глав МИД G20 до министров иностранных дел западных стран

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8 июля 2022, 07:20 Источник: РИА "Новости"

глава МИД РФ Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл на встречу глав МИД стран G20, которая проводится на острове Бали в Индонезии. Об этом в пятницу сообщили журналисты.



Сергей Лавров прибыл на заседание за несколько минут до начала. После руководителя российского внешнеполитического ведомства на встречу приехали главы МИД Саудовской Аравии, Китая, госсекретарь США, руководители министерств иностранных дел ФРГ и Франции, а также представитель Великобритании, заменивший Лиз Трасс.

Вчера на Бали состоялся приветственный ужин для делегатов. Сообщалось, что главы МИД стран "Большой семерки" приняли решение не присутствовать на мероприятии в знак протеста против прибытия Сергея Лаврова.