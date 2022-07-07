Глава МИД Японии Хаяси отказался участвовать в званном ужине G20 из-за вероятного присутствия там Сергея Лаврова

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7 июля 2022, 17:48

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Японский министр иностранных дел Есимаса Хаяси отказался участвовать в званном ужине «Большой двадцатки» из-за вероятного присутствия там своего российского коллеги Сергея Лаврова. Об этом пишет Telegram-канал ТАСС.

«Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси отказался от участия в официальном званном ужине глав внешнеполитических ведомств G20 в рамках их встречи на Бали, сообщило агентство Kyodo», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Согласно имеющимся сведениям, Хаяси счел неуместным свое участие в мероприятии, поскольку существовала вероятность того, что на нем будет присутствовать Лавров.

Ранее на текущей неделе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев указал, что Токио активизировал «реваншистские устремления» в отношении Курильских островов.