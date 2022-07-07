Президент Путин назвал пророчества Жириновского знанием ситуации

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7 июля 2022, 22:49

Владимир Жириновский, Anatoly Lomokhov/ Global Look Press

Российский президент Владимир Путин отметил высокий и весомый вклад в парламентаризм и политику России Владимира Жириновского. Его предсказания событий, как подчёркивает глава государства, основывались на знаниях и понимании ситуации.

«Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они не на голом месте, они же не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации, на перспективах развития этих ситуаций», − цитирует RT слова президента, сказанные во время встречи с лидерами фракций Государственной Думы.

Напомним, Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет.

Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин провёл сегодня встречу с лидерами парламентских фракций. После завершения работы весенней сессии глава государства обсудил с депутатами политическую ситуацию.