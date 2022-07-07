Путин уверен: политика Запада привела к слому миропорядка

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7 июля 2022, 22:25

Владимир Путин, Kremlin Pool/ Global Look Press

Российский президент Владимир Путин провёл сегодня встречу с лидерами парламентских фракций. После завершения работы весенней сессии глава государства обсудил с депутатами политическую ситуацию.

Коснулся российский лидер и кризиса на Западе, а также причин, которые привели к подобным последствиям. «Из-за западной политики произошёл слом миропорядка, и остановить его уже невозможно, правящие элиты за рубежом используют в политике деспотизм и цензуру, стараясь навязать всему миру модель тоталитарного либерализма и повсеместного запрета», − отметил в своем обращении президент.

Ранее сегодня российский лидер заметил: «Боевые действия в Донбассе развязала не Россия, а Запад».