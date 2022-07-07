Директор СВР Нарышкин: блок НАТО ведёт гибридную войну против России и Белоруссии

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7 июля 2022, 16:18

Сергей Нарышкин, Kremlin Pool/ Global Look Press

В ходе недавнего саммита стран-союзниц по Североатлантическому альянсу стало понятно, что Запад ведёт против России гибридную войну. Такое мнение высказал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Своё заявление российский силовик сделал после встречи с коллегами из Белоруссии. Пишет RT со ссылкой на разведведомство.

«В ходе и после саммита НАТО в Мадриде, который состоялся совсем недавно, можно сказать, что маски сброшены, и для нас очевидно, что блок НАТО ведёт гибридную войну и против России, и против нашего союзника — Республики Белоруссия», − считает Нарышкин.

Ранее стало известно, что планы Варшавы установить свой контроль над западной частью территории Украины опасны для всей Европы. С соответствующим заявлением выступил тот же директор СВР Сергей Нарышкин.