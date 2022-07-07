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Аргументы Недели Политика 13+

Глава СВР Нарышкин назвал опасными для всей Европы планы Польши установить контроль над западом Украины

, 16:02

Глава СВР Нарышкин назвал опасными для всей Европы планы Польши установить контроль над западом Украины
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Планы Варшавы установить свой контроль над западной частью территории Украины опасны для всей Европы. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступил Сергей Нарышкин, глава Службы внешней разведки РФ.

«Директор СВР Нарышкин назвал опасными для всей Европы планы Польши установить контроль над западом Украины», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее в четверг, немецкий министр обороны Кристина Ламбрехт указала на то, что Берлин не станет поставлять киевской стороне бронетранспортеры Fuchs. По словам Ламбрехт, «обирать бундесвер» было бы безответственно.

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