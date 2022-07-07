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Глава Минобороны Германии Ламбрехт: Берлин не будет поставлять Украине бронетранспортеры Fuchs

, 15:29

Глава Минобороны Германии Ламбрехт: Берлин не будет поставлять Украине бронетранспортеры Fuchs
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, Marius Becker / globallookpress.com

ФРГ не станет поставлять киевской стороне бронетранспортеры Fuchs. На это, как пишет Telegram-канал «RT на русском», указала руководитель немецкого министерства обороны Кристина Ламбрехт.

«Германия не будет поставлять Украине бронетранспортеры Fuchs. Об этом агентству DPA сообщила министр обороны страны Кристина Ламбрехт», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

По словам Ламбрехт, Берлин поддерживает Украину «всем, чем возможно», однако «обирать бундесвер» было бы безответственно.

Ранее сегодня сообщалось, что ВКС России уничтожили с помощью высокоточного оружия пункт дислокации иностранных наемников в Николаевской области.

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