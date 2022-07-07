ВКС России уничтожили высокоточным оружием пункт дислокации иностранных наемников в Николаевской области Украины

Аргументы Недели → В мире 13+

7 июля 2022, 12:12

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС ликвидировали, использовав высокоточное оружие, пункт дислокации иностранных наемников на территории украинской Николаевской области. Соответствующие сведения, как передает ТАСС, предоставило министерство обороны РФ.

«ВКС РФ высокоточным оружием уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Николаевской области и центр подготовки ВСУ в районе Очакова», — приведена информация от Минобороны в посте, размещенном в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, в МО указали на то, что киевская сторона предприняла попытку установить флаг Украины на острове Змеиный в Одесской области.