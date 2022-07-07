Минобороны РФ: Киев попытался установить флаг Украины на Змеином, российский самолет ударил по острову

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7 июля 2022, 12:02

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Киев попытался установить флаг Украины на Змеином в Одесской области, российский самолет ударил по данному острову. Об этом, как передает ТАСС, заявило министерство обороны РФ.

«Киев предпринял попытку установить украинский флаг на острове Змеиный, самолет ВКС России нанес по острову удар, часть военных ВСУ уничтожена, сообщили в Минобороны РФ», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее в четверг сообщалось, что российские военнослужащие предотвратили серию террористических актов в городе Херсоне, которые планировали силы специальных операций Украины.