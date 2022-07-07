Владимир Путин продлил до 2023 года срок госслужбы своему помощнику Андрею Фурсенко

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7 июля 2022, 13:12 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Андрей Фурсенко, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил до июля 2023 года срок госслужбы своему помощнику Андрею Фурсенко. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе, о котором идет речь, говорится, что помощнику президента России Фурсенко Андрею Александровичу продлен срок федеральной государственной гражданской службы до 13 июля будущего года.

Напомним, Андрей Фурсенко занимает должность помощника Владимира Путина с 21 мая 2012 года. До этого он находился на посту министра образования и науки Российской Федерации.