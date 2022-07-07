Экс-аналитик Пентагона Квятковски заявила, что украинские военные оказались неспособны использовать западное оружие

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7 июля 2022, 09:40 Источник: РИА "Новости"

украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Экс-аналитик Пентагона Карен Квятковски заявила, что перепродажа Киевом поставляемых странами Запада вооружений на черном рынке была предсказуема, так как украинские военные не готовы к его использованию.

Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что часть иностранного вооружения, которое поставляется Киеву, попадает на Ближний Восток и "черный рынок".

Карен Квятковски подчеркнула, что случаи реэкспорта украинской стороной западных вооружений были зарегистрированы в 2015 и 2016 годах. Аналитик уточнила, что многие типы оружия и техники, поставленные Киеву Западом, не могли быть эффективно использованы ВСУ, поскольку военнослужащие страны недостаточно подготовлены. Кроме того, это связано с логистическими проблемами и постоянно сокращающейся численностью украинской армии.