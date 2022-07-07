Бывший советник министра обороны США Макгрегор заявил, что Украина может исчезнуть с карты мира

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7 июля 2022, 07:22 Источник: РИА "Новости"

военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Бывший советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение в беседе с представителями СМИ, что Украина может исчезнуть с карты мира, если ее продолжат снабжать оружием.

Дуглас Макгрегор подверг критике западные государства, в частности, Австралию, за военную помощь Киеву, отметив, что странам следовало бы выступать за мирное урегулирование конфликта, поскольку иначе Украину ждут разрушения и гибель граждан.

"Это уже в принципе несостоявшееся государство", – заметил экс-советник министра обороны США в беседе со Sky News Australia и добавил, что Украина может полностью исчезнуть с карты мира.

Напомним, ранее австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе пообещал предоставить Киеву четырнадцать БТР, двадцать броневиков Bushmaster и несколько беспилотников.