Войска РФ уничтожили половину от всех американских РСЗО HIMARS, доставленных Пентагоном на Украину

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6 июля 2022, 17:50 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

ВКС России обстреляли ракетами пункт временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады ВСУ в Харькове, уничтожив до 100 украинских военных и четыре единицы военной техники, сообщил Игорь Конашенков в ходе брифинга.

В районе населенного пункта Малотарановка Донецкой Народной Республики высокоточными ракетами воздушного базирования, пущенными с самолётов дальней авиации ВКС РФ уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним. Ранее сообщалось о прибытии на Украину четырех таких систем залпового огня.

В районе Широколановки Николаевской области высокоточным оружием уничтожена радиолокационная станция наведения зенитно-ракетной системы С-300, а также пункт временной дислокации иностранных наемников в районе городка Лиманы Николаевской области. Так что число солдат удачи на украинском театре военных действий опять слегка поубавилось.

На восточной окраине населенного пункта Соледар (близ Бахмута) авиацией ВКС России уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 57-й механизированной бригады, на котором скопилось 1,5 тыс. снарядов различного калибра и более ста противотанковых ракетных комплексов иностранного производства.

Кроме того, авиацией ВКС России за сутки уничтожено: шесть пунктов управления, в том числе КП оперативной группы войск «Юг», КНП 79-й десантно-штурмовой и КНП 57-й механизированной бригад ВСУ в районе населенных пунктов Баштанка, в Николаеве и в Соледаре. Также наша авиация разнесла в пух и прах шесть складов с вооружением и боеприпасами в районе всё той же Баштанки, Ивано-Дарьевки, Зайцево, Звановки, Артёмовска (Бахмута) Донецкой Народной Республики и в Харькове. Более того, под огнём ВСК РФ оказались 27 районов скопления боевой техники ВСУ.

Артиллерией ВС ФР уничтожены: взвод реактивных систем залпового огня «Ураган», три артиллерийских взвода на огневых позициях в районах Дзержинска и Ленинского Донецкой Народной Республики, а также взвод реактивных систем залпового огня «Град» близ села Воскресенского Николаевской области.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 77-х районах.

Российский истребитель Су-35 в одном воздушном бою сбил два Ми-24 и один С-25 ВВС Украины. Похоже, что в рядах наших ВКС появились новые Поддубные и Покрышкины. Схватка в небе произошла в Николаевской области в небе над населенными пунктами Николаевка и Снегирёвка. Имя летчика не раскрывается, но, это Герой с большой буквы - аплодирую ему стоя.

Кроме того, стало известно, что российскими средствами противовоздушной обороны сбит транспортно-ударный вертолёт Ми-8 ВВСУ все там же в Николаевской области в районе населенного пункта Первомайское. Наши силы ПВО неплохо поработали за минувшие сутки. Они уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах.