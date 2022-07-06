Захарова в шутку спросила, ушёл бы Джонсон в отставку, «если бы был женщиной»

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6 июля 2022, 22:08

Мария Захарова, МИД России, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова дала оценку ситуации вокруг правительства Великобритании, в котором «сами министры упрашивают» своего премьера Бориса Джонсона «прекратить этот позор».

«Представляете, сами министры упрашивают своего руководителя прекратить этот позор. Кто смог, уже ушёл. Остальные надеются уговорить шефа. А пусть попробуют свою любимую фразу, которую они обычно используют, меняя режимы: «Boris must go». Или свой режим менять сложнее?» − приводит ТАСС сообщение дипломата в Telegram.

Позже Захарова предложила с иронией прикинуть условия, при которых можно рассчитывать на добровольную отставку самого британского премьера.

Ранее Джонсон обмолвился о том, что президент РФ Владимир Путин не решился бы спецоперацию против Украины, «если бы был женщиной».

Как сообщалось ранее, правительство британского премьер-министра Бориса Джонсона покинули ещё шестеро министров. В знак несогласия. Под мистером Борисом качается кресло главы правительства, а доверие в парламенте он уже утратил.