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6 июля 2022, 20:25

Борис Джонсон, MFA Russia Press Service/ Global Look Press

Правительство британского премьер-министра Бориса Джонсона покинули ещё шестеро министров. В знак несогласия. Об этом сообщает The Independent. Под мистером Борисом качается кресло главы правительства, а доверие в парламенте он уже утратил.

«Он у власти только потому, что его несколько месяцев подпирала коррумпированная партия. Так что это больше не тот случай, когда просто меняются топовые фигуры. Разве не ясно, что единственный путь для страны начать новую жизнь, которую она заслуживает — избавиться от многих из них», − приводит ИноСМИ перевод сюжета британских журналистов.

Ранее сегодня сообщалось, что сотрудник аналитического центра Королевского объединенного института Вооруженных сил Великобритании (читай – сотрудник военной разведки) Нил Мелвин, сообщил британской прессе о том, что судьба Украины уже в ближайшее время будет решаться на юге. Слив такой, казалось бы, сверхсекретной информации, должен вызвать недоумение в среде военных экспертов. Впрочем, мы можем порассуждать на эту тему, опираясь на известные данные и оперативную обстановку на украинском ТВД.